Тамбиев: каких партнёров надо дать Коростелёву? Вы скажите — я поставлю

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев после матча с «Трактором» (1:2 ОТ) ответил на вопрос о подходящих партнёрах для нападающего бело-голубых Никиты Коростелёва.

– В прошлых встречах вы нашли хорошую связку в атаке: Летунов – Шараканов. Без прямого участия Магомеда, но тем не менее был забит гол и сегодня. Почему решили разбить это сочетание и перевели Магомеда в другое звено в ходе матча?

– Чтобы дать жизни тому звену, куда я его перевёл. Чтобы они за счёт Шараканова начали цепляться за шайбу и создавать голевые моменты. Вот для чего это было сделано. Или мне надо было их сажать. Два решения.

– Можно ли сказать, что в целом пока не удаётся подобрать подходящих партнёров для Коростелёва? Всегда было известно, что Никита – зависимый хоккеист, которого нужно выводить на его убойный любимый бросок. И пока этого нет, и он выглядит невзрачно.

– Каких партнёров ему надо дать? Вот из этой коло