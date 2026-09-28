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Тамбиев: каких партнёров надо дать Коростелёву? Вы скажите — я поставлю

Тамбиев: каких партнёров надо дать Коростелёву? Вы скажите — я поставлю
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев после матча с «Трактором» (1:2 ОТ) ответил на вопрос о подходящих партнёрах для нападающего бело-голубых Никиты Коростелёва.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Летунов (Меликов) – 17:18 (5x5)     1:1 Легаре (Валенцов, Рыков) – 41:09 (5x5)     1:2 Рольгизер (Выдренков, Светлаков) – 61:18 (3x3)    

– В прошлых встречах вы нашли хорошую связку в атаке: Летунов – Шараканов. Без прямого участия Магомеда, но тем не менее был забит гол и сегодня. Почему решили разбить это сочетание и перевели Магомеда в другое звено в ходе матча?
– Чтобы дать жизни тому звену, куда я его перевёл. Чтобы они за счёт Шараканова начали цепляться за шайбу и создавать голевые моменты. Вот для чего это было сделано. Или мне надо было их сажать. Два решения.

– Можно ли сказать, что в целом пока не удаётся подобрать подходящих партнёров для Коростелёва? Всегда было известно, что Никита – зависимый хоккеист, которого нужно выводить на его убойный любимый бросок. И пока этого нет, и он выглядит невзрачно.
– Каких партнёров ему надо дать? Вот из этой коло