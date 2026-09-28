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«Рад, что Сикьюра и Пыленков тоже пройдут через это». Уил рассказал об опыте отцовства

«Рад, что Сикьюра и Пыленков тоже пройдут через это». Уил рассказал об опыте отцовства
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Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил заявил, что рождение ребёнка — одна из самых вознаграждающих вещей в жизни игрока. Недавно форвард во второй раз стал отцом. Из-за рождения малыша хоккеист пропускал матчи команды.

— Известно, что Дилан Сикьюра тоже скоро станет отцом. Поддерживаете его?
— Это невероятное счастье! Ждёшь этого момента, переживаешь, но это такое счастье. И рад, что ребята тоже скоро пройдут через это. У Даниила Пыленкова тоже должен скоро родиться ребёнок. Рождение ребёнка — одна из самых вознаграждающих вещей в жизни игрока, важно, чтобы дети были здоровы. Желаю обеим семьям всего наилучшего! — передаёт слова Уила корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

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