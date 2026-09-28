Тамбиев — о матче с «Трактором»: 42 минуты трусы возили, после пропущенного гола заиграли

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев после поражения от «Трактора» (1:2 ОТ) заявил, что его команда заиграла только после пропущенного гола.

– В восьми матчах из 11 вы перебросали оппонентов, но забили 21 гол. За счёт чего переламывать эту ситуацию?

– Вы знаете, создать момент – это ещё не забить гол. Его надо уметь реализовать. Понимаете? Мы ждём. Мы терпим. Мы направляем. Но реализация голевых моментов – это мастерство. Бросить не в живот вратарю, а мимо него. Бросить не мимо ворот, а в створ. Ну что вы хотите от меня тут услышать? Я же не выйду и за них не реализую эти моменты. Без волнения, без суеты, разобраться.

Да, можно сказать, что хорошо, когда есть моменты. Я всегда говорю, что, когда нет моментов у нападающего, у меня сразу возникают вопросы. Моменты у нас есть. Надеюсь, голы придут. Поверьте мне, мы всё видим. Приходим в семь утра и всё разбираем. Будет реализация лучше, будет и больше побед. Но скажу честно, что сегодня заиграли после пропущенного гола. Заиграли так, как должны, а 42 минуты до этого возили трусы по полю, – передаёт слова Тамбиева коррес