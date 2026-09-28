15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тамбиев — о матче с «Трактором»: 42 минуты трусы возили, после пропущенного гола заиграли

Тамбиев — о матче с «Трактором»: 42 минуты трусы возили, после пропущенного гола заиграли
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев после поражения от «Трактора» (1:2 ОТ) заявил, что его команда заиграла только после пропущенного гола.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Летунов (Меликов) – 17:18 (5x5)     1:1 Легаре (Валенцов, Рыков) – 41:09 (5x5)     1:2 Рольгизер (Выдренков, Светлаков) – 61:18 (3x3)    

– В восьми матчах из 11 вы перебросали оппонентов, но забили 21 гол. За счёт чего переламывать эту ситуацию?
– Вы знаете, создать момент – это ещё не забить гол. Его надо уметь реализовать. Понимаете? Мы ждём. Мы терпим. Мы направляем. Но реализация голевых моментов – это мастерство. Бросить не в живот вратарю, а мимо него. Бросить не мимо ворот, а в створ. Ну что вы хотите от меня тут услышать? Я же не выйду и за них не реализую эти моменты. Без волнения, без суеты, разобраться.

Да, можно сказать, что хорошо, когда есть моменты. Я всегда говорю, что, когда нет моментов у нападающего, у меня сразу возникают вопросы. Моменты у нас есть. Надеюсь, голы придут. Поверьте мне, мы всё видим. Приходим в семь утра и всё разбираем. Будет реализация лучше, будет и больше побед. Но скажу честно, что сегодня заиграли после пропущенного гола. Заиграли так, как должны, а 42 минуты до этого возили трусы по полю, – передаёт слова Тамбиева коррес