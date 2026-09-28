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«Моё решение». Главный тренер «Динамо» объяснил, почему один из игроков угодил в ротацию

«Моё решение». Главный тренер «Динамо» объяснил, почему один из игроков угодил в ротацию
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Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев прокомментировал информацию о возможном обмене защитника Артёма Сергеева.

– Сегодня появились слухи, что «Динамо» рассматривает обмен Артёма Сергеева. Дадите ли вы ему шанс вернуться в состав или пока не намерены трогать защиту?
– Такое моё решение. На мой взгляд, играют те, кто этого заслуживает. Я пока это не буду комментировать, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

33-летний защитник в текущем регулярном чемпионате Фонбет Континентальной хоккейной лиги провёл семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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