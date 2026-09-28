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Главный тренер «Салавата Юлаева» высказался об игре вратаря команды Вязового

Главный тренер «Салавата Юлаева» высказался об игре вратаря команды Вязового
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал игру вратаря команды Семёна Вязового. В текущем регулярном чемпионате Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 голкипер провёл три матча из восьми «на ноль».

– Как оцените то, что у Вязового уже три «сухих» матча? Столько же было в прошлом сезоне.
– И команда правильно играет в обороне, и Семён стал опытнее, мудрее. У него есть потенциал, чтобы быть ещё лучше, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

В восьми играх на счету 23-летнего вратаря шесть побед при 95% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,52.

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