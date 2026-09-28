Тренер «Трактора» — о диалоге с Григоренко на скамейке: «пихач» — это не то слово

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон рассказал, о чём разговаривал с нападающим Михаилом Григоренко во время матча с московским «Динамо» (2:1 ОТ).

— Вы о чём-то жёстко общались на скамейке с Михаилом Григоренко, был «пихач»?

— Во-первых, «пихач» — это точно не то слово, которое я бы использовал в данном контексте. Да, действительно иногда обсуждения между тренером и игроком на скамейке становятся достаточно громкими. С некоторыми игроками так или иначе подобного плана разговоры могут показаться достаточно жёсткими, с кем-то – просто по факту, но в любом случае все эти обсуждения являются разговорами личного характера. И, в принципе, в течение дня, в течение тренировки, в течение матча мы как тренеры всегда должны давать понять игрокам то, чего мы от них ожидаем.

Считаю, что я всё ещё для КХЛ и для «Трактора» новый тренер, ребята до сих пор знакомятся с моими требованиями, так же, как я знакомлюсь до сих пор в той или иной мере с ребятами. Но при этом я уже не раз отмечал в своих комментариях, что у нас просто невероятный коллектив, который состоит из прекрасных людей. Они прекрасно отвечают на наши тренерские запросы, исполняют всё, что мы прос