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Тренер «Трактора» — о диалоге с Григоренко на скамейке: «пихач» — это не то слово

Тренер «Трактора» — о диалоге с Григоренко на скамейке: «пихач» — это не то слово
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон рассказал, о чём разговаривал с нападающим Михаилом Григоренко во время матча с московским «Динамо» (2:1 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Летунов (Меликов) – 17:18 (5x5)     1:1 Легаре (Валенцов, Рыков) – 41:09 (5x5)     1:2 Рольгизер (Выдренков, Светлаков) – 61:18 (3x3)    

— Вы о чём-то жёстко общались на скамейке с Михаилом Григоренко, был «пихач»?
— Во-первых, «пихач» — это точно не то слово, которое я бы использовал в данном контексте. Да, действительно иногда обсуждения между тренером и игроком на скамейке становятся достаточно громкими. С некоторыми игроками так или иначе подобного плана разговоры могут показаться достаточно жёсткими, с кем-то – просто по факту, но в любом случае все эти обсуждения являются разговорами личного характера. И, в принципе, в течение дня, в течение тренировки, в течение матча мы как тренеры всегда должны давать понять игрокам то, чего мы от них ожидаем.

Считаю, что я всё ещё для КХЛ и для «Трактора» новый тренер, ребята до сих пор знакомятся с моими требованиями, так же, как я знакомлюсь до сих пор в той или иной мере с ребятами. Но при этом я уже не раз отмечал в своих комментариях, что у нас просто невероятный коллектив, который состоит из прекрасных людей. Они прекрасно отвечают на наши тренерские запросы, исполняют всё, что мы прос