«Через работу всё придёт». Тренер «Сочи» Миронов — о поражении от «Шанхайских Драконов»

Главный тренер «Сочи» Андрей Миронов прокомментировал поражение от «Шанхайских Драконов» (1:4) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027.

– Ребят поблагодарил за полтора периода. Этот отрезок неплохо играли. Есть броски, моменты, пока с реализацией плохо.

– Как вернуть реализацию?

– Через тренировочный процесс, упражнения и работу. Будем подводить их к тому, чтобы реализовывать.

– Одна победа в девяти матчах. Что с командой?

– Ребята сражаются в каждом матче, самоотдача есть. Пока не получается. Но через работу всё придёт.

– Когда ждать возвращение Хафизова?

– Тимур восстанавливается, надеемся, что он скоро появится в составе.

– Почему Хохлачёв и Куини, и другие лидеры оставались в запасе?

– Не сказал бы, что у нас на этом этапе есть лидеры. Мы мало забиваем, одна победа. Дали шанс другим ребятам.

– Недовольны легионерами?

– Решили без них попробовать. Пока так.

– Есть ли претензии к вратарю или тренеру по второму и третьему голу?

– Думаю, что наш тренер вратарей с Петром разберёт этот момент. Андреянов – молодой вратарь, он набирается опыта, – приводит слова Миронова пресс-служба «Сочи».