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«Через работу всё придёт». Тренер «Сочи» Миронов — о поражении от «Шанхайских Драконов»

«Через работу всё придёт». Тренер «Сочи» Миронов — о поражении от «Шанхайских Драконов»
Комментарии

Главный тренер «Сочи» Андрей Миронов прокомментировал поражение от «Шанхайских Драконов» (1:4) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
4 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Саттер (Мюррей, Оттенбрайт) – 00:34 (5x5)     2:0 Александров (Малоросиянов, Коледов) – 11:14 (5x5)     3:0 Малоросиянов (Соловьёв, Мингачёв) – 38:49 (5x5)     3:1 Балдаев (Кара, Овчинников) – 49:17 (5x5)     4:1 Саттер (Сюсиз) – 59:16 (en)    

– Ребят поблагодарил за полтора периода. Этот отрезок неплохо играли. Есть броски, моменты, пока с реализацией плохо.

– Как вернуть реализацию?
– Через тренировочный процесс, упражнения и работу. Будем подводить их к тому, чтобы реализовывать.

– Одна победа в девяти матчах. Что с командой?
– Ребята сражаются в каждом матче, самоотдача есть. Пока не получается. Но через работу всё придёт.

– Когда ждать возвращение Хафизова?
– Тимур восстанавливается, надеемся, что он скоро появится в составе.

– Почему Хохлачёв и Куини, и другие лидеры оставались в запасе?
– Не сказал бы, что у нас на этом этапе есть лидеры. Мы мало забиваем, одна победа. Дали шанс другим ребятам.

– Недовольны легионерами?
– Решили без них попробовать. Пока так.

– Есть ли претензии к вратарю или тренеру по второму и третьему голу?
– Думаю, что наш тренер вратарей с Петром разберёт этот момент. Андреянов – молодой вратарь, он набирается опыта, – приводит слова Миронова пресс-служба «Сочи».

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