Результаты матчей КХЛ на 28 сентября 2026 года

Сегодня, 28 сентября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялись пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 28 сентября 2026 года:

«Авангард» — «Металлург» — 1:5;

«Динамо» Мн — «Лада» — 5:4;

«Шанхайские Драконы» — «Сочи» — 4:1;

«Торпедо» — «Салават Юлаев» — 0:3;

«Динамо» М — «Трактор» — 1:2 ОТ.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 16 очками после 10 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 17 очков в 10 встречах.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.