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Яковлев — о словах Люзенкова об обмене: вообще таких фраз не произносил

Яковлев — о словах Люзенкова об обмене: вообще таких фраз не произносил
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Нападающий «Торпедо» Алексей Яковлев заявил, что пытался разговаривать с главным тренером «Сибири» Ярославом Люзенковым перед своим обменом.

– Люзенков на пресс-конференции после матча с «Ак Барсом», отвечая на вопрос о вашем обмене, сказал: «Он разговаривал с руководством, потом я с ним переговорил. Он сказал: «Все вопросы решайте через агента». О чём речь?
– Я вообще таких фраз не произносил. Инициатива общаться через агента исходила от Льва Крутохвостова. Когда перед обменом разговаривал с Ярославом Игоревичем, он, по-моему, говорил: «Ну общайтесь через агента, как там у вас дальше будет».

Я лично пытался с ними разговаривать, но, видимо, у каждого своя правда, — сказал Яковлев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Яковлевым читайте на «Чемпионате»:
«Не понимал, что делать. Ноль общения и требований». Интервью с Яковлевым о «Сибири»
Эксклюзив
«Не понимал, что делать. Ноль общения и требований». Интервью с Яковлевым о «Сибири»
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