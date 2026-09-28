Результаты матчей ВХЛ на 28 сентября 2026 года

Сегодня, 28 сентября, состоялись два матча OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты встреч ВХЛ на 28 сентября 2026 года:

«Южный Урал» — «Нефтяник» — 2:1;

«Магнитка» — ЦСК ВВС — 3:0.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник», набравший 14 очков в девяти матчах. Второе место занимает АКМ с 13 очками после восьми встреч. Тройку замыкает «Южный Урал» (13 очков в восьми играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 встреч. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.