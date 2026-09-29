«Я его зубами выгрызал». Яковлев — о предложении «Сибири» заключить двусторонний контракт

Нападающий «Торпедо» Алексей Яковлев рассказал, как происходил его контакт с руководством «Сибири». Форвард был обменян из новосибирского клуба 21 сентября.

– Расскажите, как старались идти на контакт?

– Для тренерского штаба я просто работник организации. Если у них есть вопросы, замечания, напутствия, то это они должны поправить, я думаю. А я уже должен, исходя из выводов, улучшать игру. Мне что, заходить к ним и говорить: «Здравствуйте, почему я не играю?» Это неправильно, наверное. Все напутствия должны идти от тренеров, что хотят от меня, что можно исправить. Если, конечно, есть заинтересованность во мне у тренерского штаба и руководства.

В разговоре Крутохвостов (генеральный директор клуба. — Прим. «Чемпионата») сказал мне, что я проиграл конкуренцию летом. А потом услышал: «Раз так получилось, то давай подпишем двусторонний контракт».

– Для вас это был акт неуважения?

– С одной стороны, я его понимаю. Его работа заключается в том, чтобы сэкономить деньги. С другой, я этот контракт зубами выгрызал и не собираюсь его никуда отдавать, ведь за это было отдано здоровье. Я не понимал, что мне делать, когда со мной ноль общения и требований.

Закончилось тем, что я не согласился, а Крутохвостов сообщил мне, что клуб будет искать обмен. Потом меня не взяли на выезд и поступило предложение из Нижнего Новгорода, — сказал Яковлев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.