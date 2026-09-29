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«Я его зубами выгрызал». Яковлев — о предложении «Сибири» заключить двусторонний контракт

«Я его зубами выгрызал». Яковлев — о предложении «Сибири» заключить двусторонний контракт
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Нападающий «Торпедо» Алексей Яковлев рассказал, как происходил его контакт с руководством «Сибири». Форвард был обменян из новосибирского клуба 21 сентября.

– Расскажите, как старались идти на контакт?
– Для тренерского штаба я просто работник организации. Если у них есть вопросы, замечания, напутствия, то это они должны поправить, я думаю. А я уже должен, исходя из выводов, улучшать игру. Мне что, заходить к ним и говорить: «Здравствуйте, почему я не играю?» Это неправильно, наверное. Все напутствия должны идти от тренеров, что хотят от меня, что можно исправить. Если, конечно, есть заинтересованность во мне у тренерского штаба и руководства.

В разговоре Крутохвостов (генеральный директор клуба. — Прим. «Чемпионата») сказал мне, что я проиграл конкуренцию летом. А потом услышал: «Раз так получилось, то давай подпишем двусторонний контракт».

– Для вас это был акт неуважения?
– С одной стороны, я его понимаю. Его работа заключается в том, чтобы сэкономить деньги. С другой, я этот контракт зубами выгрызал и не собираюсь его никуда отдавать, ведь за это было отдано здоровье. Я не понимал, что мне делать, когда со мной ноль общения и требований.

Закончилось тем, что я не согласился, а Крутохвостов сообщил мне, что клуб будет искать обмен. Потом меня не взяли на выезд и поступило предложение из Нижнего Новгорода, — сказал Яковлев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Яковлевым читайте на «Чемпионате»:
«Не понимал, что делать. Ноль общения и требований». Интервью с Яковлевым о «Сибири»
Эксклюзив
«Не понимал, что делать. Ноль общения и требований». Интервью с Яковлевым о «Сибири»
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