Результаты матчей МХЛ на 28 сентября 2026 года

Сегодня, 28 сентября, прошли три матча OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня МХЛ.

Результаты встреч МХЛ на 28 сентября 2026 года:

«Амурские Тигры» — «Тайфун» — 5:3;

«Локо-76» — «Мамонты Югры» — 2:3 Б;

«Академия Михайлова» — «Красная Машина Юниор» — 1:2.

Таблицу «Золотого» дивизиона Западной конференции возглавляет «Динамо-Шинник» с 12 очками после семи игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Сибирские Снайперы», набравшие 11 очков после шести матчей.

Регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 — на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.