Яковлев — о работе с Буцаевым: такого, чтобы он точил зуб на меня, не было

Нападающий «Торпедо» Алексей Яковлев, который ранее выступал за «Сибирь», ответил можно ли назвать бывшего главного тренера новосибирской команды Вячеслава Буцаева самым жёстким тренером в его карьере.

– Попали под облаву Буцаева на лидеров команды?

– В принципе, я играл все матчи, выполнял, что он говорит. Он тоже тренер, у него своё видение. Всем «пихал», вносил коррективы. Такого, чтобы он точил зуб на меня, не было. Отношение было как ко всем остальным.

– Самым жёстким тренером в вашей карьере можно его назвать?

– У него такой характер, что он может сказать что-то, не стесняясь. Не скажу, что он обрубал всё, он позволял играть. Если сделал что-то, что не повлияло на результат, слова тебе не скажет. Так везде. Но было непросто тогда, да, — сказал Яковлев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.