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Яковлев — о работе с Буцаевым: такого, чтобы он точил зуб на меня, не было

Яковлев — о работе с Буцаевым: такого, чтобы он точил зуб на меня, не было
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Нападающий «Торпедо» Алексей Яковлев, который ранее выступал за «Сибирь», ответил можно ли назвать бывшего главного тренера новосибирской команды Вячеслава Буцаева самым жёстким тренером в его карьере.

– Попали под облаву Буцаева на лидеров команды?
– В принципе, я играл все матчи, выполнял, что он говорит. Он тоже тренер, у него своё видение. Всем «пихал», вносил коррективы. Такого, чтобы он точил зуб на меня, не было. Отношение было как ко всем остальным.

– Самым жёстким тренером в вашей карьере можно его назвать?
– У него такой характер, что он может сказать что-то, не стесняясь. Не скажу, что он обрубал всё, он позволял играть. Если сделал что-то, что не повлияло на результат, слова тебе не скажет. Так везде. Но было непросто тогда, да, — сказал Яковлев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Яковлевым читайте на «Чемпионате»:
«Не понимал, что делать. Ноль общения и требований». Интервью с Яковлевым о «Сибири»
Эксклюзив
«Не понимал, что делать. Ноль общения и требований». Интервью с Яковлевым о «Сибири»
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