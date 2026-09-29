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Яковлев — о Мартемьянове: добрым был, все чувствовали, что злость он из себя выдавливал

Яковлев — о Мартемьянове: добрым был, все чувствовали, что злость он из себя выдавливал
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Нападающий «Торпедо» Алексей Яковлев рассказал о совместной работе с Андреем Мартемьяновым. Специалист ушёл из жизни в марте 2025 года.

– В эфире после ухода из «Сибири», помимо Тарасенко, упомянули и Мартемьянова как одного из лучших тренеров в карьере. Расскажите о работе с ним.
– Когда он пришёл в «Сибирь», поменял тренерское мышление, он сам об этом говорил. Андрей Алексеевич был психологом: умел делегировать обязанности, держал в узде ребят, мог подобрать слова, тряхануть нормально всех. Вообще, он добрым был, все чувствовали, что злость он из себя выдавливал, чтобы нас сконцентрировать, собрать. Со зла ничего не делал, — сказал Яковлев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Яковлевым читайте на «Чемпионате»:
«Не понимал, что делать. Ноль общения и требований». Интервью с Яковлевым о «Сибири»
Эксклюзив
«Не понимал, что делать. Ноль общения и требований». Интервью с Яковлевым о «Сибири»
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