Яковлев — о Мартемьянове: добрым был, все чувствовали, что злость он из себя выдавливал

Нападающий «Торпедо» Алексей Яковлев рассказал о совместной работе с Андреем Мартемьяновым. Специалист ушёл из жизни в марте 2025 года.

– В эфире после ухода из «Сибири», помимо Тарасенко, упомянули и Мартемьянова как одного из лучших тренеров в карьере. Расскажите о работе с ним.

– Когда он пришёл в «Сибирь», поменял тренерское мышление, он сам об этом говорил. Андрей Алексеевич был психологом: умел делегировать обязанности, держал в узде ребят, мог подобрать слова, тряхануть нормально всех. Вообще, он добрым был, все чувствовали, что злость он из себя выдавливал, чтобы нас сконцентрировать, собрать. Со зла ничего не делал, — сказал Яковлев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.