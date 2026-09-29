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Кирилл Марченко обменян из «Коламбуса» в «Торонто»

Кирилл Марченко обменян из «Коламбуса» в «Торонто»
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Российский нападающий Кирилл Марченко перешёл из «Коламбус Блю Джекетс» в «Торонто Мэйпл Лифс» в результате обмена команд. С новым клубом Марченко подписал шестилетний контракт с кэпхитом $ 12,5 млн, который вступит в силу с сезона-2027/2028. Об этом сообщил журналист Дэн Мильштейн в соцсети Х.

«Торонто», помимо Марченко, получил Майлза Вуда и Элвиса Мерзликина (с сохранением части зарплаты). В «Коламбус» отправились Мэтт Нис, Эмиль Андре, Стивен Лоренц, а так же выбор во втором раунде драфта-2027.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги 26-летний Марченко провёл 76 матчей в рамках регулярного чемпионата, в которых забросил 27 шайб и отдал 40 результативных передач.

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