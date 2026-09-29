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Александр Овечкин включён в состав «Вашингтона» на первый матч нового сезона НХЛ

Александр Овечкин включён в состав «Вашингтона» на первый матч нового сезона НХЛ
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«Вашингтон Кэпиталз» на официальном сайте объявил состав из 23 игроков на стартовый матч нового сезона НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».

НХЛ — регулярный чемпионат
03 октября 2026, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В заявку вошли 14 нападающих, семь защитников и два вратаря. Отметим, в заявку включён российский нападающий Александр Овечкин, который пропустил все предсезонные игры команды. Ранее главный тренер столичного клуба Спенсер Карбери сообщал, что клуб не стал форсировать события из-за небольшого дискомфорта у хоккеиста.

Отмечается, что Александр Овечкин остаётся капитаном команды и проведёт свой 22-й сезон в НХЛ. Его ассистентом будет Том Уилсон. Имена других ассистентов капитана «Вашингтон» объявит в среду, 30 сентября.

Встреча между «Вашингтоном» и «Каролиной» состоится 3 октября, начало – в 2:00 мск.

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