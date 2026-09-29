«С нашей стороны не чувствую давления». Генменеджер «Питтсбурга» — о ситуации с Кросби

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас высказался о ситуации с контрактом российского форварда Сидни Кросби.

«Это всегда открытый диалог. С нашей стороны я не чувствую какого-то серьёзного давления из-за необходимости завершить переговоры к определённой дате. Мы просто продолжим общаться.

Игроки такого уровня приходят к этапу карьеры, когда им уже за 30, иногда они доходят и до 40 лет. И тогда процесс уже гораздо меньше связан с дедлайнами — когда игрок может продлить контракт или когда истекает его текущее соглашение. Всё больше внимания уделяется тому, чтобы пройти сезон, убедиться, что игроку комфортно с тем, куда движется команда, и что его это устраивает. А также важно учитывать его состояние по ходу сезона.

Я не думаю, что есть какие-то основания полагать, что Сид будет чувствовать себя физически плохо, учитывая, сколько внимания он уделяет подготовке», — приводит слова Дубаса официальный сайт НХЛ.

Контракт 39-летнего хоккеиста с «Питтсбургом» рассчитан до 1 июля 2027 года. Зарплата канадского нападающего составляет $ 8,7 млн. В прошлом сезоне Кросби набрал 74 очка в 68 матчах за «пингвинов».