«Сент-Луис» отправил российского голкипера в фарм-клуб в АХЛ

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Александр Стин объявил, что российский вратарь Георгий Романов и защитник Калле Розен переведены в фарм-клуб «Спрингфилд Тандербёрдс», выступающий в АХЛ.

26-летний Романов провёл прошлый сезон в «Спрингфилде». В регулярном чемпионате он сыграл 28 матчей, одержав девять побед при 12 поражениях и четырёх поражениях в овертайме. Коэффициент надёжности россиянина составил 3,29, процент отражённых бросков — 89,6%, также он оформил один шатаут.

В плей-офф Романов помог «Тандербёрдс» дойти до финала Атлантического дивизиона. В 11 матчах он одержал семь побед, пропуская в среднем 1,84 шайбы за игру и отражая 93,9% бросков. На его счету также два шатаута.