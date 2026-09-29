В «Коламбусе» прокомментировали крупный обмен в «Торонто» с участием Марченко и Мерзликина

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уодделл прокомментировал совершённый крупный обмен с участием российского нападающего Кирилла Марченко.

«Я хотел бы поблагодарить Элвиса [Мерзликина], Кирилла Марченко и Майлза [Вуда] за их вклад в наш клуб и пожелать им всего наилучшего в будущем», — приводит слова Уоддела официальный сайт «Блю Джекетс».

Напомним, «Торонто», помимо Марченко, получил Майлза Вуда и Элвиса Мерзликина (с сохранением части зарплаты). В «Коламбус» отправились Мэтт Нис, Эмиль Андре, Стивен Лоренц, а так же выбор во втором раунде драфта-2027.

В прошлом сезоне российский форвард провёл 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и записал на свой счёт 67 очков — 27 шайб и 40 результативных передач.