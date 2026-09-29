Инсайдер рассказал, почему «Вашингтон» выбрал вторым вратарём Линдгрена, а не Стивенсона

Инсайдер Тарик Эль-Башир раскрыл причины, по которым «Вашингтон Кэпиталз» решил сохранить Чарли Линдгрена в качестве сменщика Логана Томпсона, несмотря на перспективность Клея Стивенсона.

«Команда по-прежнему верит в Линдгрена и доверяет ему. Его выступления в Филадельфии это подтвердили. Кроме того, руководство и тренеры оценили его влияние за пределами льда. Он является важной частью командной культуры, пользуется уважением в раздевалке и внёс свой вклад в успехи Логана Томпсона. Химия команды имеет значение», — написал Эль-Башир в Х.

Напомним, в итоге «Вашингтон» пошёл на риск потерять Стивенсона, которого после выставления на драфт отказов забрал «Виннипег Джетс».