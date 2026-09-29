Агент Кирилла Марченко Мильштейн опубликовал пост после обмена в «Торонто»

Агент российского нападающего Кирилла Марченко Дэн Мильштейн отреагировал на переход хоккеиста из «Коламбус Блю Джекетс» в «Торонто Мэйпл Лифс».

Мильштейн опубликовал в социальных сетях фотографию с Марченко, сделанную в частном самолёте. «Скоро увидимся, Торонто», — написал агент.

Фото: Соцсети Дэна Мильштейна

Марченко выступал за «Коламбус» с 2022 года. Теперь российский форвард продолжит карьеру в «Торонто».

С новым клубом Марченко подписал шестилетний контракт с кэпхитом $ 12,5 млн, который вступит в силу с сезона-2027/2028.

«Торонто», помимо Марченко, получил Майлза Вуда и Элвиса Мерзликина (с сохранением части зарплаты). В «Коламбус» отправились Мэтт Нис, Эмиль Андре, Стивен Лоренц, а также выбор во втором раунде драфта-2027.