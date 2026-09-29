Фридман сообщил, в какой клуб мог перейти Кирилл Марченко вместо «Торонто»

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман высказался об обмене российского нападающего Кирилла Марченко из «Коламбус Блю Джекетс» в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Монреаль» очень сильно хотел его получить, и я слышал, что Марченко был готов продлить там контракт. В начале лета я не был уверен, что он был заинтересован в продлении соглашения с «Торонто», — сказал Фридман в эфире Real Kyper & Bourne.

В итоге Марченко оказался в «Торонто», который 28 сентября приобрёл российского нападающего у «Коламбуса».

В прошлом сезоне российский форвард провёл 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и записал на свой счёт 67 очков — 27 шайб и 40 результативных передач.