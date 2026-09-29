«Амур» — «Нефтехимик»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Сегодня, 29 сентября, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Амур» примет «Нефтехимик». Встреча начнётся в 12:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал KHL Prime. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
«Амур» с семью очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» располагается на втором месте в таблице Востока, имея в активе 15 очков.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта