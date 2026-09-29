«Амур» — «Нефтехимик»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 29 сентября, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Амур» примет «Нефтехимик». Встреча начнётся в 12:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал KHL Prime. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 сентября 2026, вторник. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Амур» с семью очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» располагается на втором месте в таблице Востока, имея в активе 15 очков.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта