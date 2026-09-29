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Амур — Нефтехимик: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 началась

«Амур» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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Сегодня, 29 сентября, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Амур» принимает «Нефтехимик». Встреча началась в 12:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2026, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Перерыв
0 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск

«Амур» с семью очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» располагается на втором месте в таблице Востока, имея в активе 15 очков.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды