«Амур» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась

Сегодня, 29 сентября, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Амур» принимает «Нефтехимик». Встреча началась в 12:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Амур» с семью очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» располагается на втором месте в таблице Востока, имея в активе 15 очков.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды