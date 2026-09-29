Расписание матчей ВХЛ на 29 сентября 2026 года

Сегодня, 29 сентября, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 29 сентября 2026 года (время московское):

16:30. «Зауралье» – «Югра»;

17:30. «Ижсталь» – «Рязань-ВДВ»;

18:30. ХК «Тамбов» – «Сокол»;

18:30. «Олимпия» – АКМ;

19:00. «Буран» – «Металлург» Нк;

19:00. «Дизель» – ХК «Норильск».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник», набравший 14 очков в девяти матчах.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.