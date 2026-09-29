Расписание матчей МХЛ на 29 сентября 2026 года

Сегодня, 29 сентября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего запланировано шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 29 сентября 2026 года (время московское):

10:00. «Снежные Барсы» – «Спутник»;

17:00. «Красная Армия» – «Динамо-Шинник»;

18:30. «Ирбис» – «Толпар»;

18:30. «Чайка» – «Стальные Лисы»;

18:30. МХК «Спартак MAX» – «Локо»;

19:00. МХК «Динамо» СПб – Академия СКА.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Динамо-Шинник» с 12 очками после семи игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Сибирские Снайперы», набравшие 11 очков после шести матчей.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.