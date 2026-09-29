ЦСКА — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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Сегодня, 29 сентября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный ЦСКА принимает санкт-петербургский СКА. Встреча началась в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Атанасов (Бардаков, Плотников) – 05:24 (5x4) 1:1 Карнаухов (Костин, Нестеров) – 10:32 (5x5) 2:1 Коваленко (Гурьянов) – 13:46 (5x5) 2:2 Атанасов (Савиков, Голдобин) – 21:53 (5x4) 3:2 Коваленко (Гурьянов, Дроздов) – 22:14 (5x5) 3:3 Гримальди (Чебыкин, Мироманов) – 25:12 (5x5) 4:3 Карнаухов (Костин, Нестеров) – 37:58 (5x5) 5:3 Карнаухов (Замула, Дроздов) – 39:09 (5x5) 6:3 Бучельников (Дроздов) – 44:16 (5x5) 6:4 Дишковский (Романов, Сапего) – 46:00 (5x5) 6:5 Романов (Педан, Короткий) – 49:48 (5x5)
СКА и ЦСКА занимают вторую и третью строчки в турнирной таблице Западной конференции соответственно. В активе московского клуба 12 очков, у команды с берегов Невы — 14.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.
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