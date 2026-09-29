ЦСКА — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ началась

Сегодня, 29 сентября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный ЦСКА принимает санкт-петербургский СКА. Встреча началась в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

СКА и ЦСКА занимают вторую и третью строчки в турнирной таблице Западной конференции соответственно. В активе московского клуба 12 очков, у команды с берегов Невы — 14.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.