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Андрей Кузьменко поменял игровой номер после трагической гибели отца

Андрей Кузьменко поменял игровой номер после трагической гибели отца
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Андрей Кузьменко поменял игровой номер после трагической гибели своего отца Александра Кузьменко. Об этом сообщает сайт Национальной хоккейной лиги.

После перехода из «Лос-Анджелес Кингз» в «Питтсбург» Кузьменко выбрал 10-й номер, однако теперь он будет выступать под 62-м. Александру Кузьменко было 62 года.

Напомним, отец нападающего «Питтсбург Пингвинз» Андрея Кузьменко погиб после нападения медведя во время рыбалки в Туве. Тренера с тяжёлыми ранами лица доставили в местную больницу, где он скончался. Позднее стало известно, что медведь был ликвидирован охотниками.

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