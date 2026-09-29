Андрей Кузьменко поменял игровой номер после трагической гибели отца

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Андрей Кузьменко поменял игровой номер после трагической гибели своего отца Александра Кузьменко. Об этом сообщает сайт Национальной хоккейной лиги.

После перехода из «Лос-Анджелес Кингз» в «Питтсбург» Кузьменко выбрал 10-й номер, однако теперь он будет выступать под 62-м. Александру Кузьменко было 62 года.

Напомним, отец нападающего «Питтсбург Пингвинз» Андрея Кузьменко погиб после нападения медведя во время рыбалки в Туве. Тренера с тяжёлыми ранами лица доставили в местную больницу, где он скончался. Позднее стало известно, что медведь был ликвидирован охотниками.