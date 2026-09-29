«Будет приятное удивление». Сопин — о возвращении травмированных игроков «Авангарда»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал о состоянии травмированных хоккеистов омского клуба.

— Видим, что многие травмированные игроки уже начинают тренироваться с командой, кого мы ждём, кого мы не ждём, какая ситуация сейчас с ними?

— Это уже большой плюс — то, что у нас вернулись в общую группу Дамир Шарипзянов и Александр Волков. Они вот-вот уже на подходе к возвращению. Каждый день мы контролируем состояние ребят, и в каждом следующем матче мы сможем увидеть кого-то из числа списка травмированных. Поэтому не исключение матч с «Ладой», может быть, увидим одного из наших лидеров на этой игре.

Приходите, поддержите. Сейчас ребятам как никогда нужна ваша поддержка. Соответственно, может быть, вы увидите кого-то из наших звёзд на льду. Будет приятное удивление, — цитирует Сопина пресс-служба «Авангарда».