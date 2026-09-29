15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Будет приятное удивление». Сопин — о возвращении травмированных игроков «Авангарда»

«Будет приятное удивление». Сопин — о возвращении травмированных игроков «Авангарда»
Комментарии

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал о состоянии травмированных хоккеистов омского клуба.

— Видим, что многие травмированные игроки уже начинают тренироваться с командой, кого мы ждём, кого мы не ждём, какая ситуация сейчас с ними?
— Это уже большой плюс — то, что у нас вернулись в общую группу Дамир Шарипзянов и Александр Волков. Они вот-вот уже на подходе к возвращению. Каждый день мы контролируем состояние ребят, и в каждом следующем матче мы сможем увидеть кого-то из числа списка травмированных. Поэтому не исключение матч с «Ладой», может быть, увидим одного из наших лидеров на этой игре.

Приходите, поддержите. Сейчас ребятам как никогда нужна ваша поддержка. Соответственно, может быть, вы увидите кого-то из наших звёзд на льду. Будет приятное удивление, — цитирует Сопина пресс-служба «Авангарда».

Материалы по теме
Ги Буше — об 1:5 с «Металлургом»: сегодня травмы в «Авангарде» не причина поражения