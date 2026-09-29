Нападающий московского «Динамо» Никонов одним словом описал игру с «Трактором»

Нападающий московского «Динамо» Андрей Никонов прокомментировал домашнее поражение от «Трактора» (1:2 ОТ).

«Если бы можно было описать эту игру одним словом, то я, наверное, сказал бы — упорная. В третьем периоде было много моментов, где мы должны были забивать. У Марио Паталахи хороший момент был, защитники доводили шайбу до ворот. Где-то под щитками была. Пока нам не везёт. Надо всё это через работу преодолеть. И тогда шайба пойдёт», — заявил Никонов.

На данный момент «Динамо» зани