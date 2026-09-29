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Нападающий московского «Динамо» Никонов одним словом описал игру с «Трактором»

Нападающий московского «Динамо» Никонов одним словом описал игру с «Трактором»
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Нападающий московского «Динамо» Андрей Никонов прокомментировал домашнее поражение от «Трактора» (1:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Летунов (Меликов) – 17:18 (5x5)     1:1 Легаре (Валенцов, Рыков) – 41:09 (5x5)     1:2 Рольгизер (Выдренков, Светлаков) – 61:18 (3x3)    

«Если бы можно было описать эту игру одним словом, то я, наверное, сказал бы — упорная. В третьем периоде было много моментов, где мы должны были забивать. У Марио Паталахи хороший момент был, защитники доводили шайбу до ворот. Где-то под щитками была. Пока нам не везёт. Надо всё это через работу преодолеть. И тогда шайба пойдёт», — заявил Никонов.

На данный момент «Динамо» зани