ESPN дал прогноз на выступление «Вашингтона» в новом сезоне НХЛ

Журналист Грег Вышински в статье на сайте ESPN дал прогноз на выступление «Вашингтон Кэпиталз» в новом сезоне НХЛ, упомянув продление контракта российского нападающего Александра Овечкина с клубом.

«Овечкин продлил контракт, и это стало таким же весомым подспорьем для «Вашингтона» в этом сезоне, как и любое другое новое лицо в команде. То, с чем команда столкнулась в прошлом сезоне, — ранняя потеря нападающих и неспособность восстановиться после этого, — теперь не должно стать проблемой, ведь у «Кэпиталз» есть целый список игроков, способных внести свой вклад в команду.

Прогноз — «Вашингтон» выйдет в финал Восточной конференции Кубка Стэнли», — написал Вышински.