Двукратный олимпийский чемпион Михайлов поделился ожиданиями от выборов главы ИИХФ

Двукратный олимпийский чемпион и член правления Федерации хоккея России (ФХР) Борис Михайлов высказался о выборах главы Международной федерации хоккея (ИИХФ). Выборы состоятся 2 октября 2026 года на Тенерифе, Испания.

«Я над возможностью стать президентом ИИХФ для человека из России даже не думаю. Знаю, что нынешний президент, который уходит, слишком политизирован. Если придёт такой же политизированный человек, мы нескоро вернёмся», — приводит слова Михайлова «РИА Новости Спорт».

На данный момент президентом ИИХФ является Люк Тардиф, под чьим руководством было принято решение об отстранении российских команд. В октябре также будет выбран состав совета ИИХФ, куда от ФХР выдвинут генеральный директор федерации Дмитрий Курбатов.