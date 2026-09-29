Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов внесён в список травмированных

Форвард «Ак Барса» Артём Галимов внесён в список травмированных, сообщает пресс-служба казанского клуба.

На 35-й минуте матча с «Металлургом» Галимову досталось по лицу после силового приёма Макара Хабарова. Игрок «Ак Барса» влетел лицом в борт, после чего у хоккеиста даже пошла кровь в районе переносицы. Судьи отправились смотреть повтор на предмет наложения штрафа. Никакого наказания не последовало, а Галимов ушёл в раздевалку.

В текущем сезоне 27-летний нападающий сыграл 10 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи.

Ранее главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что Артёму Галимову может потребоваться операция.