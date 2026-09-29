Расписание матчей НХЛ в ночь с 29 на 30 сентября 2026 года

В ночь с 29 на 30 сентября стартует 110-й сезон в истории Национальной хоккейной лиги. В первом игровом дне будет сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ на 30 сентября 2026 года (время московское):

00:00. «Каролина Харрикейнз» – «Флорида Пантерз»;

2:00. «Торонто Мэйпл Лифс» – «Монреаль Канадиенс»;

3:00. «Бостон Брюинз» – «Нью-Йорк Рейнджерс»;

5:00. «Эдмонтон Ойлерз» – «Ванкувер Кэнакс»;

5:30. «Вегас Голден Найтс» – «Чикаго Блэкхоукс».

Регулярный чемпионат начнётся 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф Кубка Стэнли начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.