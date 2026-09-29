Минское «Динамо» внесло Николя Обе-Кюбеля в список травмированных

Нападающий минского «Динамо» Николя Обе-Кюбель внесён в список травмированных, сообщает пресс-служба бело-голубых. Отмечается, что форвард получил повреждение в первом матче прошедшей выездной серии (с московским «Динамо»).

В семи играх нынешнего регулярного сезона Николя забросил четыре шайбы и на данный момент является лучшим снайпером команды. Всего в активе Обе-Кюбеля 6 (4+2) очков.

Клуб из столицы Беларуси после девяти матчей имеет в своём активе 10 очков. Команда Сергея Брылина занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре «Динамо» примет на своём льду ЦСКА 1 октября.