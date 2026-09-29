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За какой клуб вы будете болеть в новом сезоне НХЛ?

За какой клуб вы будете болеть в новом сезоне НХЛ?
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В ночь с 29 на 30 сентября стартует 110-й сезон в истории Национальной хоккейной лиги. Регулярный чемпионат завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф Кубка Стэнли начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «За какой клуб вы будете болеть в новом сезоне НХЛ?»

Напомним, в первый игровой день будет сыграно пять встреч.

00:00. «Каролина Харрикейнз» – «Флорида Пантерз»;
2:00. «Торонто Мэйпл Лифс» – «Монреаль Канадиенс»;
3:00. «Бостон Брюинз» – «Нью-Йорк Рейнджерс»;
5:00. «Эдмонтон Ойлерз» – «Ванкувер Кэнакс»;
5:30. «Вегас Голден Найтс» – «Чикаго Блэкхоукс».

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