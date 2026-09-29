Кирилл Марченко станет вторым по размеру зарплаты среди российских игроков НХЛ

Нападающий Кирилл Марченко займёт второе место в списке самых высокооплачиваемых российских игроков в Национальной хоккейной лиге после того, как начнёт действовать его новый контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».

Напомним, с новым клубом Марченко подписал шестилетний контракт с кэпхитом $ 12,5 млн, который вступит в силу с сезона-2027/2028. Из россиян больше зарабатывает только форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (кэпхит $ 17 млн). По контракту, который истечёт по окончании сезона-2026/2027, Марченко заработает $ 3,85 млн.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги 26-летний Марченко провёл 76 матчей в рамках регулярного чемпионата, в которых забросил 27 шайб и отдал 40 результативных передач.