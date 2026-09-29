Крикунов — о «Тракторе»: русский тренер нашёл бы нужные слова, американец так не сможет

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил игру челябинского «Трактора» в новом сезоне КХЛ.

«Трактор» берёт уже третьего североамериканского тренера. Мне кажется, им нужно сменить стратегию. Это уральские ребята, им нужен отечественный тренер, и всё в команде будет нормально. Я в этом вижу проблему. Если матч не идёт, русский тренер нашёл бы нужные слова в раздевалке и всё бы заработало, американец так не сможет. А получается, что «Трактор» тренеров меняет, а толку никакого. Возможно, клубу стоит и генерального поменять. Кто приглашает этих иностранцев?» — приводит слова Крикунова Vprognoze.

«Трактор» находится на последней, 11-й строчке Востока, набрав шесть очков в восьми играх.