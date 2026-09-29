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«Нэшвилл» отправил белорусского форварда Виталия Пинчука в АХЛ

«Нэшвилл» отправил белорусского форварда Виталия Пинчука в АХЛ
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«Нэшвилл Предаторз» отправил белорусского форварда Виталия Пинчука в фарм-клуб «Милуоки Эдмиралс» в АХЛ. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Команда сообщила, что 24-летний белорус не вошёл в итоговую заявку из 12 нападающих на старт сезона НХЛ. В ходе предсезонной подготовки Пинчук успел сыграть два матча с «Каролиной», набрав 2 (1+1) очка. Свой дебютный гол в НХЛ форвард забил в первой же смене.

Ранее Виталий Пинчук поделился подробностями перехода в клуб НХЛ, заявив, что у него есть возможность возвращения в КХЛ. Напомним, белорусский нападающий заключил договор на один год с кэпихтом в $ 1,025 млн.

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