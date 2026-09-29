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«Мешают травмы и лишние эмоции на лавочке». Светлов — о результатах «Авангарда»

«Мешают травмы и лишние эмоции на лавочке». Светлов — о результатах «Авангарда»
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Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов оценил выступление «Авангарда» в текущем сезоне КХЛ.

— «Авангард» — главное разочарование на Востоке?
— Не спешил бы с выводами по Омску. Индивидуально там очень мощный состав, но пока мешают травмы и лишние эмоции на лавочке, которые в частности приводят к сомнительным запросам по отмене голов. Плюс хочется от Омска с его мастерством тактического разнообразия, но пока у команды одна игровая модель – силового давления, — приводит слова Светлова Russia-Hockey.

«Авангард» располагается на восьмой строчке Востока, набрав восемь очков в девяти играх.

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