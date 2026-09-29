Нападающий Мэтт Ньето объявил о завершении карьеры после 12 сезонов в НХЛ

Нападающий Мэтт Ньето на своей странице в социальной сети объявил о завершении карьеры.

33-летний Ньето в последний раз выступал за «Питтсбург Пингвинз» в сезоне-2024/2025, где в 32 играх набрал три очка, забив один гол и отдав две результативные передачи. Всего в рамках Национальной хоккейной лиги Ньето забросил 87 шайб и отдал 119 результативных передач в 705 сыгранных матчах.

«После 12 лет в НХЛ я официально объявляю о завершении своей хоккейной карьеры. Последние несколько лет я боролся с травмами, которые затрудняли игру на самом высоком уровне. Я пропустил прошлый сезон и сделал всё возможное, чтобы вернуться. Я ухожу не потому, что перестал любить хоккей. Я ухожу потому, что любил его достаточно, чтобы отдать ему всё, что у меня было», — написал Ньето.