В ночь с 29 на 30 сентября стартует 110-й сезон в истории Национальной хоккейной лиги. Регулярный чемпионат завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф Кубка Стэнли начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Кто станет лучшим российским снайпером регулярного чемпионата НХЛ?»

Розыгрыш регулярного чемпионата откроется пятью матчами, первым из которых станет встреча действующего обладателя Кубка Стэнли «Каролины Харрикейнз» с чемпионом двух предыдущих сезонов «Флоридой». Всего в новой регулярке каждая из команд проведёт по 84 матча вместо 82.