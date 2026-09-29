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Кожевников: ЦСКА попадёт в плей-офф, а там будут решать уже другие задачи

Кожевников: ЦСКА попадёт в плей-офф, а там будут решать уже другие задачи
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался о выступлении ЦСКА в новом сезоне КХЛ.

«У всех разные ожидания, я не знаю, что там можно ожидать от них. Команда создаётся потихоньку. В том году тоже много говорили, но команда закончила на хорошей ноте. Так что Никитин — достаточно опытный тренер. Нужно, чтобы сезон был хороший: у нас все готовятся к плей-офф, это самая первая задача. А там уже будут готовиться к финальным стадиям. Это рабочая схема, что тут говорить? С ЦСКА всё будет нормально: попадут в плей-офф, а там будут решать уже другие задачи», — приводит слова Кожевникова LiveResult.

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