Алексей Дементьев назвал существенный минус в контракте Марченко с «Торонто»

Агент Алексей Дементьев высказался про обмен российского нападающего Кирилла Марченко из «Коламбус Блю Джекетс» в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Очень интересный обмен и само подписание. Я рад за Кирилла, что он переезжает в Торонто. Непростой город, в том смысле, что это Канада и будет очень непросто именно в эмоциональном плане, если у команды не будет результатов. Вот на что нужно обратить внимание.

А так, по контракту — хороший контракт, хорошая сумма. К сожалению, Торонто находится в Онтарио, где практически вся сумма данного контракта будет облагаться налогом по ставке 54%. Это существенный минус, но главное — играть, выходить, быть ценным игроком своей команды и бороться за кубок», — цитирует Дементьева «Сила спорта».

Напомним, с новым клубом Марченко подписал шестилетний контракт с кэпхитом $ 12,5 млн, который вступит в силу с сезона-2027/2028.