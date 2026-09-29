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Алексей Дементьев назвал существенный минус в контракте Марченко с «Торонто»

Алексей Дементьев назвал существенный минус в контракте Марченко с «Торонто»
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Агент Алексей Дементьев высказался про обмен российского нападающего Кирилла Марченко из «Коламбус Блю Джекетс» в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Очень интересный обмен и само подписание. Я рад за Кирилла, что он переезжает в Торонто. Непростой город, в том смысле, что это Канада и будет очень непросто именно в эмоциональном плане, если у команды не будет результатов. Вот на что нужно обратить внимание.

А так, по контракту — хороший контракт, хорошая сумма. К сожалению, Торонто находится в Онтарио, где практически вся сумма данного контракта будет облагаться налогом по ставке 54%. Это существенный минус, но главное — играть, выходить, быть ценным игроком своей команды и бороться за кубок», — цитирует Дементьева «Сила спорта».

Напомним, с новым клубом Марченко подписал шестилетний контракт с кэпхитом $ 12,5 млн, который вступит в силу с сезона-2027/2028.

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