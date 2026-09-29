Губерниев: голосую за самый большой памятник Овечкину во Вселенной — на Венере или Марсе

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил слова Владислава Третьяка об Александре Овечкине. Президент Федерации хоккея России ранее заявил, что поставил бы памятник форварду «Вашингтон Кэпиталз».

– Как вы относитесь к идее установить памятник Овечкину?

– Здесь нам надо объединиться с американцами, сделать тяжёлый массивный памятник. Вы же видели, вчера полетела ракета Starship. Вы представляете, сделать памятник Овечкину на Венере или на Марсе? Таким образом закрыть две темы. Первое — этот памятник будет видно из всей Вселенной, это будет мировая популяризация хоккея. В конце концов, испытать дополнительный груз на ракете Starship и признать, что Овечкин — межпланетная звезда.

Я голосую за то, чтобы этот памятник был самым большим во Вселенной и был установлен где‑то на Венере или Марсе. Это будет символом всего! Таким образом, будет ещё межнациональная история. Скульптор наш, а ракета американская, это будет как «Аполлон – Союз». Если мыслить менее межгалактически, то если будет разрешение московских властей на установку памятника, думаю, скульпторы найдутся и поставят его, – цитирует Губерниева «Матч ТВ».