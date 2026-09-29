Фетисов — о Марченко в «Торонто»: поняли, секрет неудач — в отсутствии российских игроков

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о переходе нападающего Кирилла Марченко в «Торонто Мэйпл Лифс». В межсезонье команду пополнил ещё один российский хоккеист — голкипер Сергей Бобровский. В XX веке на протяжении многих лет владельцем «Торонто» был Харольд Бэллард, который враждебно относился к советским и европейским хоккеистам.

«Поэтому они 60 лет ничего не выигрывают. Для меня та русофобия, связанная с хозяином клуба, которого уже нет в живых, совершенно понятна. Хотя там и Брендан Шэнахэн был президентом, Лу Ламорелло работал генменеджером. Но сами хозяева не хотели тогда встать на это российское направление. Видимо, они поняли, в чём секрет неудач команды, что там нет русских игроков. Сейчас у них один из лучших вратарей лиги, пришёл талантливый нападающий.

Марченко — парень талантливый. Торонто — это город, где все хоккеисты на виду, как и в Монреале, Детройте. Там совсем другая атмосфера, требующая концентрации в каждой игре. Стать игроком «Торонто», на самом деле, почётно, хотя от любви до ненависти — один шаг. Стимул в этих городах понятный, хочется пожелать ему, чтобы этот громкий переход стал счастливым в его хоккейной карьере», — цитирует Фетисова ТАСС.