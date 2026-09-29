«Хотел бы выйти с ними на лёд». Пинчук назвал Кучерова и Овечкина своими кумирами

Нападающий Виталий Пинчук назвал своих кумиров в хоккее. Ранее белорусского форварда отправили в АХЛ из «Нэшвилл Предаторз».

— Есть ли у вас кумиры в хоккее? С кем из легенд мечтали бы выйти на лёд?

— Кумиры, конечно же, есть. Это Коннор Макдэвид, Никита Кучеров, Александр Овечкин — те ребята, за которыми я слежу, чью игру смотрю. Конечно, хотел бы выйти на лёд против каждого из них. Надеюсь, у меня ещё появится такая возможность: сыграть против них, когда-нибудь познакомиться, лично пообщаться. Это было бы очень круто, — цитирует Пинчука «Мир Танков».

В ходе предсезонной подготовки Пинчук успел сыграть два матча с «Каролиной», набрав 2 (1+1) очка. Свой дебютный гол в НХЛ форвард забил в первой же смене.