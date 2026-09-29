Президент КХЛ: большинство клубов поддержали нынешнюю двухочковую систему

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о системе начисления очков в регулярном чемпионате.

– Возможно ли возвращение регулярного чемпионата КХЛ к трёхочковой системе, от которой она ушла в 2018 году? Не слишком ли нынешняя двухочковая снижает мотивацию побеждать в основное время, что даёт те же два очка, что и за победу в овертайме и серии буллитов?

– Два года назад мы поднимали этот вопрос в разговорах с клубами. Большинство из них поддержали нынешнюю двухочковую систему. Основной аргумент – она создаёт плотность в таблице регулярного чемпионата. Нельзя сказать, что трёхочковая система будет дополнительным мотиватором для победы в основное время. В любой системе клубы стремятся не уходить в овертайм, не дать сопернику заработать одно очко за счёт поражения в дополнительные пять минут или серии буллитов. Особенно это проявляется в конце регулярного чемпионата, когда встречаются команды из одной конференции, одной надо обогнать другую, не дав ей заработать лишних очков.

В целом в любой системе есть свои плюсы и минусы. Пока двухочковая система нас устраивает. Особенно сейчас, когда в плей-офф со второго раунда введена система перепосева команд по общей таблице в соответствии с количеством очков, набранных в регулярном чемпионате. Поэтому есть мотивация бороться за победу в основное время даже с учётом того, что она даёт те же два очка, что и победа в овертайме или серии буллитов, – цитируют Морозова «Известия».