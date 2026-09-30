«Если не идёт в первые 10 туров, они топят команду». Назаров — об иностранных тренерах КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров высказался о менталитете иностранных тренеров, работающих в КХЛ.

«Нынешний регулярный чемпионат КХЛ получается интересным. Конечно, конкуренция и накал борьбы в Восточной конференции посолиднее, чем в Западной, есть много неожиданных результатов. Но уже сейчас понятно, что третий подряд Кубок Гагарина «Локомотиву» будет выиграть очень сложно. Каждый способен обыграть каждого, настрой практически у всех клубов очень серьёзный. Тем лучше для развития лиги и её международного статуса.

Вижу, что у журналистов начинают появляться вопросы к иностранным тренерам. Знаете, если человек приехал работать из Северной Америки в Россию, то это не нужно приравнивать к победе. Те россияне, кто долго играл в США или Канаде, прекрасно знают, что люди за океаном обладают совершенно другим менталитетом и взглядом на жизнь.

Иностранные специалисты, если у них не идёт в первые 10 туров, начинают топить команду и искать виноватых вокруг. Заметьте, что многие менеджеры, которые регулярно везут сюда тренеров из-за границы, либо никогда не играли за океаном, либо играли слишком мало. Они не знакомы с ключевыми нюансами, а кто-то даже не знает английского языка. Именно поэтому лишь единицы североамериканских тренеров приживаются в России и дают здесь результат. Пусть всегда побеждает сильнейший», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.