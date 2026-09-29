Игорь Варицкий прокомментировал обмен Кирилла Марченко в «Торонто»

Известный менеджер Игорь Варицкий прокомментировал обмен российского нападающего Кирилла Марченко из «Коламбус Блю Джекетс» в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Кирилл очень рад обмену. Было несколько команд, которые на него претендовали. Суммы будущего контракта были, конечно, поменьше, но агент проделал хорошую работу и добился того, что устроило бы Кирилла. «Торонто» очень хотел видеть Кирилла у себя, они за него боролись, дали хороший и приличный контракт», — сказал Варицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Отметим, Варицкий является тестем Марченко. С канадским клубом Марченко подписал шестилетний контракт с кэпхитом $ 12,5 млн, который вступит в силу с сезона-2027/2028.